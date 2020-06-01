شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 17٫55 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ ظهور انحراف سلبي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 16٫80 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 18 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.47 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط