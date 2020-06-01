شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 5424 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم المحوري عند 5400 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم 5000 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,381 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,455 نقطة