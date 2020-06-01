شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر اولى جلسات الأسبوع الحالي على انخفاض، حيث اغلق عند مستوى8844 نقطة امس الاحد، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بجلسة الخميس قبل الماضي، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الحالي عند 9050نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 8300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9050 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,784 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,882 نقطة