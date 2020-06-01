شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر اولى جلسات الأسبوع الحالي على انخفاض، حيث اغلق عند مستوى8844 نقطة امس الاحد، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بجلسة الخميس قبل الماضي، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الحالي عند 9050نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 8300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9050 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,784 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,882 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 01-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.