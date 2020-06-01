«غاز الإمارات» تطبق إجراءات جديدة لمكافحة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

طبقت «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة اينوك، حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز حماية وسلامة شركائها من العملاء والموظفين والموزعين لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك في خطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الصادرة عن الهيئات الحكومية المعنية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع.

تشمل الإجراءات الجديدة التطهير الشامل لأسطوانات غاز البترول المسال قبل تعبئتها، ثم تعقيم جميع نقاط الاتصال الفعلي على الأسطوانات قبل توزيعها؛ وتوجيه الموزعين بالإبقاء على مسافة تباعد اجتماعي قدرها مترين عند الاصطفاف في مكاتب «غاز الإمارات» أو مراكز التوزيع التابعة لها لاستلام أسطوانات الغاز المسال.

وعلاوة على ذلك، تم إلزام الموزعين المكلفين بتوصيل الأسطوانات بارتداء الكمامات والقفازات وبتحديد عدد الموظفين في شاحنات التوزيع بشخصين كحد أقصى.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نضع صحة وسلامة عملائنا وشركائنا وأصولنا والشركات التابعة لنا على رأس أولوياتنا، ولهذا نحرص على تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان حمايتهم بأفضل السبل الممكنة. ونهدف من خلال هذه الإجراءات إلى دعم جهود الهيئات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة وباء كورونا المستجد، وبنفس الوقت الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في عملياتنا كافة».

وإضافة إلى ذلك، حثت «غاز الإمارات» الموزعين على التنسيق مع العملاء لترك الأسطوانات في مكان مخصص للاستلام، تفادياً للاتصال البشري المباشر. كما تم توجيه فرق التوصيل والتوزيع بارتداء معدات الوقاية عند تركيب أسطوانات غاز البترول المسال للعملاء، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتعقيم جميع نقاط الاتصال بعد التوصيل.

وطبقت مجموعة اينوك إجراءات عدة احترازية دعماً لجهود حكومة دولة الإمارات في مكافحة وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وعززت مؤخراً دعمها لحملة التعقيم الوطنية عبر تخصيص شاحنات «اينوك لينك» لتزويد أسطول الحملة بوقود الديزل والبنزين. ومن جهتها، قدمت «ايبكو للزيوت» التابعة لمجموعة اينوك، دعمها لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عبر تزويدها بثلاثة آلاف لتر من الزيوت؛ بينما قامت «أوتو برو» بتعقيم 800 سيارة من سيارات العملاء مجاناً خلال الشهر الماضي.