الإمارات.. «حضن دافئ» للشركات الناشئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة



تصدرت الإمارات دول المنطقة كأفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة، بحسب التصنيف العالمي لعام 2020 الذي أصدرته شركة «ستارت أب بلينك» الذي يضم 100 دولة و1000 مدينة.

وجاءت الإمارات في المرتبة ال 43 عالمياً، متفوقة على دول كثيرة، منها نيوزيلاندا وسلوفاكيا وتايلاند وآيسلندا. وسلط التقرير الضوء على دبي، معتبراً إياها اليوم «المدينة الرائدة في مجال التكنولوجيا بلا منازع في العالم العربي»، والتي أصبحت مركزاً لريادة الأعمال ووجهة إقليمية وعالمية تستقطب الرواد الذين يريدون التوسع في شركاتهم الناشئة.

كما أشاد التقرير بالدور الذي تضطلع به العاصمة الإماراتية أبوظبي، ودعمها للبيئة المحلية الحاضنة للأعمال الناشئة، وأن الإصلاحات المستمرة للأعمال التجارية من قبل الحكومة الإماراتية، من شأنها أن توفر البنية التحتية القانونية والمالية التي تشتد الحاجة إليها من قبل رجال الأعمال والنظام المصرفي الذي يدعم الابتكار. وأن التحديث الأخير لقانون الإفلاس يصب أيضاً في خانة المسارات الصحيحة التي تسير عليها الدولة.