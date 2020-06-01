شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات الناقلات «المنتظمة» متاحة للحجز.. والتشغيل رهن استئناف الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تعمل شركات الطيران الوطنية «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي»، على جدولة رحلاتها المنتظمة «الطبيعية» في أنظمة الحجوزات؛ بحيث أصبحت متاحة للجمهور في تواريخ محددة في يونيو ويوليو 2020، لكنها تخضع لقرار استئناف الرحلات في الدولة؛ حيث يجري تأجيلها أو إلغاؤها في حال استمرار التعليق.

وتواصل الناقلات الوطنية تشغيل رحلات محدودة حصلت على موافقات لتشغيلها، إلا أن إعادة التشغيل الكامل يخضع لموافقات الجهات الرسمية.

يذكر أنه بعد الإعلان الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني، توقفت رحلات الطيران اعتباراً من الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى إشعارا آخر، وذلك كجزء من الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها استجابة للتداعيات المتعلقة بفيروس «كوفيد- 19»

وأظهرت مواقع الحجوزات لشركات الطيران الوطنية، أن لديها رحلات منتظمة متاحة لحجز العملاء، إلا أن هذه الرحلات تخضع بشكل رئيسي لقرار عودة الرحلات في مطارات الدولة، إضافة إلى فتح المطارات المستقبلة لهذه الرحلات.

وقال مصدر في مكاتب السياحة والسفر إن برامج رحلات الطيران، تخضع لقرار استئناف حركة الطيران في الدولة التي علقت منذ 25 مارس الماضي، مشيراً إلى أن إتاحة هذه الرحلات للحجز من قبل شركات الطيران يأتي من أجل ضمان القدرة على إمكانية تشغيل الرحلات بصورة مباشرة عند الاستئناف، ولذلك تعرض الشركات هذه الرحلات للحجز على أمل فتح الأجواء. وأضاف أنه في حال بلوغ موعد الرحلات ولم يتم الاستئناف، يتم تأجيلها إلى موعد لاحق أو إلغاؤها وجدولتها في مواعيد لاحقة؛ حيث يتم تعويض العملاء حسب سياسة كل شركة طيران.

9 وجهات

واستأنفت طيران الإمارات رحلات الركاب إلى 9 وجهات، بما في ذلك رحلات المتابعة بين المملكة المتحدة وأستراليا والوجهات الحالية لرحلات العودة من 21 مايو ولغاية 30 يونيو تشمل شيكاغو، وفرانكفورت، ولندن هيثرو، ومدريد، وملبورن، وميلانو، وباريس، وسيدني، وتورونتو.

وبحسب موقع الناقلة، لا تزال قيود الرحلات والسفر بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» سارية المفعول في العديد من البلدان حول العالم. وقالت الشركة إننا نراقب الوضع عن كثب خلال تطوراته ونأمل في استئناف الخدمات بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، والتي تشمل تلقي الموافقات الحكومية، وتخفيف قيود السفر، والطلب التجاري. كما سنعلن عن استئناف الخدمة عندما نكون في وضع يسمح لنا بذلك.

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حجوزات تتمتع بالمرونة

وقالت «الاتحاد للطيران» على موقعها الإلكتروني، نحن نهدف، من خلال العمل على نحوٍ وثيق مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية، إلى استئناف جدول رحلاتنا تدريجياً بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. في حين أن شبكتنا قيد المراجعة المستمرة وجميع الحجوزات التي تمت بعد 29 إبريل 2020، للسفر بين 1 يوليو و 31 أغسطس 2020، تتمتع بالمرونة التامة وقابلة للاسترداد النقدي.

وتشغل الناقلة رحلات سفر باتجاه واحد من أبوظبي لمساعدة الأجانب على العودة إلى ديارهم.

وقال متحدث رسمي في الاتحاد للطيران: «لا يزال تعليق رحلات الركاب من وإلى دولة الإمارات ساري المفعول، وتم اتخاذ هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة؛ لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد- 19» ويخضع القرار للمراجعة المستمرة».

وأضاف المتحدث: وفيما تستعد الاتحاد للطيران بتشغيل جدول رحلاتها الدولية من وإلى أبوظبي؛ وذلك بناء على رفع قيود السفر، بدأنا بقبول حجوزات جديدة للرحلات على امتداد شبكة وجهاتنا العالمية ابتداء من أول يوليو/تموز، وسنقوم بزيادة عدد الرحلات الخاصة طوال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، والتي نشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسية حول العالم، إلى جانب رحلات الربط بين المملكة المتحدة وأستراليا.

وأوضح المتحدث، أن الاتحاد للطيران تواصل التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والسلطات التنظيمية والصحية، وتقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد- 19).

رصيد صالح لمدة سنة

وتستمر «فلاي دبي» في العمل عن كثب مع الحكومات والسلطات ذات الصلة لدعم الجهود الرامية إلى إعادة المقيمين إلى الدولة. وتتبع «فلاي دبي» التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية. وستستمر الناقلة في العمل عن كثب مع شركائها الاستراتيجيين لضمان تطبيق جميع تدابير السلامة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وتشغل «العربية للطيران»، رحلات خاصة لإجلاء رعايا الدول، ونظراً للقيود التي فرضتها العديد من الدول على السفر، اضطرت الشركة لإلغاء معظم رحلاتها حتى 15 يونيو 2020. وسيحصل المسافرون الذين تأثرت رحلاتهم بالقيود تلقائياً على كامل المبلغ المدفوع للرحلة الملغاة في شكل رصيد صالح لمدة سنة ويمكن استخدامه لأي وجهة من وجهات «العربية للطيران».