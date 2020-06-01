«مِراس» تطلق خدمة «رصيف الاستلام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «مِراس» خدمة جديدة لاستلام الطلبات دون تلامس، وهو ما سيبقي العملاء على تواصل آمن ومريح مع متاجر التجزئة والمطاعم المفضلة لديهم في «سيتي ووك» و«لا مير» و«ذا بييتش».

وتتيح خدمة «رصيف الاستلام» للعملاء استلام الطلبات من متاجرهم المفضلة بوقت انتظار قليل عبر عملية بسيطة تتكون من ثلاث خطوات بدون تلامس:

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1. الطلب: يقوم العميل بإجراء الطلب مع المتجر عبر إحدى نقاط الشراء (الموقع الإلكتروني أو مكالمة هاتفية أو التطبيق الإلكتروني). وبعدها سيتصل موظف من المتجر بالعميل لتأكيد الطلب وإخباره بوقت ومكان استلام الطلب.

2. الوصول: عندما يصل العميل إلى الموقع المتفق عليه، يقوم بالاتصال بالمتجر عبر طريقة الاتصال المفضلة لديه - مكالمة هاتفية أو تطبيق الواتساب أو رسالة نصية، أو غير ذلك، ثم يتم إبلاغ المتجر بتفاصيل نوع السيارة ولونها ورقم لوحة التسجيل.

3. الاستلام: يقوم موظف المتجر بإحضار الطلب إلى سيارة العميل الذي يقوم بتسديد قيمة الطلب بطريقة غير نقدية.

ويمكن العثور على تفاصيل الاتصال بجميع المتاجر ومحلات الأطعمة والمشروبات المشاركة في خدمة «رصيف الاستلام» على الموقع الإلكتروني ل «سيتي ووك»، و«لا مير»، و«ذا بييتش»، إلى جانب مواقع نقاط الاستلام المحددة بدقة على تطبيق خرائط جوجل.