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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شركات بناء توظف الـ «درونز» لاستئناف عملياتها
تاريخ النشر: 01/06/2020
دبي:”الخليج 365”
يتجه عدد متزايد من شركات البناء والمطورين العقاريين في دول الخليج، إلى توظيف تكنولوجيا الطائرات المسيّرة بدون طيار «الدرونز»، لاستئناف العمليات والمشاريع، وذلك مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة عمال البناء.
جاء ذلك وفقاً لشركة «فالكون آي درونز» «فيدز»، وهي الشركة الأولى في مجال حلول وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار «الدرونز»، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي. وقد نجحت الشركة في الحصول على استثمار استراتيجي كبير من مجموعة «إيروداين»، مؤسسةً بذلك أكبر شركة لخدمات «الدرونز» في العالم.
وقال ربيع بو راشد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيدز»: «بما أن دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام تتجهان نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية في الوضع الطبيعي الجديد، تميل الشركات في قطاع البناء إلى إنجاز المشاريع بشكل سريع وفعال من حيث الكلفة في الوقت ذاته».
وأشار إلى أن الدرونز دائماً ما تضيف قيمة في قطاع البناء، حيث إنها تُمكن الشركات من تحسين تقديم التقارير حول مشروع ما بنسبة 25٪ وتقليل إهدار الوقت بنسبة 18.4٪، وذلك لما تتيحه من قدرة عالية على إنجاز المشاريع بشكل أدق وأسرع مقارنة بالعمل اليدوي، مشيراً إلى أن هذا أمر واضح في دولة الإمارات التي تشتهر بريادتها في قطاع البناء على الصعيد العالمي.
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