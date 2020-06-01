تباطؤ التصنيع في الصين خلال مايو لاستمرار ضعف الطلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نمت أنشطة المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في مايو لكن قوة الدفع في قطاعي الخدمات والتشييد تسارعت، مما يشير لتعاف غير متناسق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استئناف الشركات أعمالها عقب إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وتباطأت الصناعات التحويلية للشهر الثاني على التوالي رغم تعافي الأنشطة من مستويات متدنية غير مسبوقة سجلتها في فبراير حين فرضت الحكومة قيوداً صارمة على السفر وقواعد عزل وعلقت العمل بالمصانع للحد من انتشار المرض.

وتفيد بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بأن مؤشر أسعار مديري المشتريات الرسمي في القطاع الصناعي نزل إلى 50.6 في مايو من 50.8 في إبريل، لكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق. وتوقع المحللون قراءة عند 51 نقطة.

وسجلت طلبيات التصدير تراجعاً للشهر الخامس على التوالي، وسجل مؤشرها الفرعي 35.3 في مايو، بانخفاض كبير عن مستوى 50 نقطة، إذ نالت جائحة كورونا من الطلب العالمي. وأظهر المسح أن المصانع قلصت عدد العاملين للمرة الأولى منذ استئناف أنشطتها. ونزل المؤشر الفرعي لذلك إلى 49.4 من 50.2 في إبريل، حسبما أظهره المسح.

وفي مايو، نزل مؤشر أسعار مديري المشتريات للشركات المتوسطة والصغيرة إلى 48.8 نقطة من 50.8.

وتحسن مؤشر يقيس إجمالي طلبيات التوريد الجديدة إلى 50.9 من 50.2 نقطة في إبريل، مما قد ينبئ بتسارع وشيك في الطلب المحلي. وزادت الطلبيات الجديدة لقطاع التشييد إلى 58 نقطة، مقارنة مع 53.2 في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة في مايو من 53.2 في إبريل.