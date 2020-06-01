استثمـارات واعـدة في قطـاع الشحـن واللوجستيـات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



من المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي لدولة الإمارات بحلول 2021 إلى ما نسبته 8% مقارنة مع 6 % لعام 2016 بحسب تقرير صادر عن «وزارة الاقتصاد».

ويعتبر قطاع النقل والتخزين في دولة الإمارات أحد أهم المجالات الحيوية التي تسعى السلطات الرسمية إلى استغلال إمكاناتها لتعزيزه وتطويره مستقبلاً. وتكتسب مشاريع الاستثمار والتوسع زيادة مطردة لاستيعاب الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية والتخزين البارد.



مؤشرات

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كما أن التوقعات المتفائلة في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة ستدفع أيضاً إلى فرص استثمارية جديدة، ولعل أهمها تحقيقها 4.8% نمواً سنوياً مركباً في سوق الشحن الجوي في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تصل حركة الموانئ في دولة الإمارات إلى مستوى قياسي يبلغ 28.4 مليون وحدة مكافئة 20 قدماً بحلول عام 2021.

وفي قطاع النقل، وضعت حكومة دولة الإمارات خططاً طموحة لبنيتها التحتية وأنظمة النقل، بوجود أهداف جريئة مدعومة بالإنفاق الحكومي السخي. مع خطة النقل البري الشاملة لأبوظبي، واستراتيجية إمارة دبي للنقل البري 2030، واستراتيجية دبي للنقل الذاتي 2030، فضلاً عن استراتيجيات ورؤى إمارة الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين ورأس الخيمة - وهدف دولة الإمارات كمركز للتجارة، والمراكز الصناعية واللوجستية - فإن جميع هذه الاستراتيجيات تسهم في إعادة تحديد الوضع العام وتوجيه الفرص الاستثمارية لهذه القطاعات.

وأوضح التقرير: يمثل الأداء اللوجستي العمود الفقري للتجارة المحلية والإقليمية والدولية لأي بلد ويحدد أداؤه الفعال القدرة التنافسية الاقتصادية لأي بلد. ومع ما تتمتع به دولة الإمارات من ميزة استراتيجية متميزة اكتسبتها من موقعها الجغرافي الذي مكن مليارات البشر من الوصول إليها في غضون ساعات قليلة من خلال عشرات الموانئ المنتشرة فيها، وهناك 5 مليارات شخص يستطيعون الطيران في غضون 8 ساعات من خلال الرحلات الجوية من دولة الإمارات، وهو ما يدعم رغبة الإمارات الرامية إلى تصدر قطاع الخدمات اللوجستية وتبوؤ المراتب المتقدمة في هذا القطاع عالمياً.

ومع سنوات من تنشيط الأداء اللوجستي، وكفاءتها في مراقبة الحدود وعمليات التخليص، وجودة البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة والنقل، والتسعير التنافسي ودقة المواعيد، وكفاءة وجودة الخدمات على خريطة الخدمات اللوجستية العالمية، فقد قام البنك الدولي، من خلال مؤشر الأداء اللوجستي التابع له، بتصنيف دولة الإمارات كأهم مركز لوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك بين البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع خارج دائرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



ريادة



أما على الصعيد العالمي، فقد واصلت دولة الإمارات تحسين ترتيبها، واحتلت المرتبة الثالثة عشرة، على الفور بعد الاقتصادات العالمية الرائدة مثل الولايات المتحدة، وسويسرا، واليابان التي احتلت المراكز 10 و11 و12 على التوالي.

وبفضل تحفيز الطلب المركب الناتج عن زيادة عدد السكان والاحتياجات المتزايدة للأفراد والشركات باستمرار من جراء العولمة والسوق العالمية الرقمية، تشهد هذه القطاعات نمواً وتوسعاً هائلين مع تدفق الاستثمارات من كل من حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص.

وباعتبارها موطناً لأكثر المراكز الدولية ازدحاماً في مجال حركة الشحن الجوي، ومنابع المياه العميقة الطبيعية، مدعومة بالثقة الدولية القوية في الأداء اللوجستي لدولة الإمارات، فإن المستثمرين في المجالات البحرية، والنقل، واللوجستيات من جميع أنحاء العالم يعتبرون الإمارات ركيزة مهمة لدعم قدرتهم التنافسية ونجاحهم المستدام.