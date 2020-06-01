تأجيل الخطوة النهائية للعلامة المميزة علــى التبــغ لن يؤثـر فــي نســـب الضريبــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار تأجيل الخطوة النهائية للمرحلة الثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بمنع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ النرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية داخل الدولة اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2021 لن يؤثر في الخطوتين الأولى والثانية من هذه المرحلة اللتين سبق تطبيقهما، ولن يؤثر في نسب الضريبة الانتقائية، مشددة على أن هذه السلع الانتقائية المحددة المستوردة يجب أن تحمل طوابع ضريبية رقمية صالحة.

وأوضحت أن قرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته جاء دعماً للأعمال المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه في ضوء هذه الإجراءات الاحترازية التي شملت الإغلاق المؤقت للمقاهي والمطاعم، ومنعها من تقديم النرجيلة، لم يتمكُّن بعض منتجي وموزعي ومستوردي ومخزني تبغ النرجيلة ولفائف السجائر التي تُسخَّن كهربائياً من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سابقاً، ولم يتمكنوا من استخدام أو بيع مخزون السلع التي لا تحمل علامات مميزة قبل الأول من يونيو 2020، لذلك قررت الهيئة تأجيل تطبيق الخطوة النهائية من المرحلة الثانية حتى الأول من يناير2021.

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جاء ذلك في توضيح حول معايير تطبيق قرار «تأجيل تطبيق الخطوة النهائية من المرحلة الثانية من نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ» في إطار «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب التي تهدف إلى تعريف الخاضعين للضرائب بالجوانب الضريبية التي تحتاج إلى شرح تفصيلي لتبسيطها ولتمكينهم من التطبيق بدقة وكفاءة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 بهذا الشأن بدأت الهيئة تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الثانية من النظام اعتباراً من الأول من نوفمبر 2019، بتمكين المستوردين والمصنعين المقيمين في الدولة من طلب الطوابع الضريبية الرقمية لتثبيتها على عبوات تبغ النرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، واعتباراً من الأول من مارس 2020 بدأ منع استيراد تبغ النرجيلة أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً بدون الطوابع الضريبية الرقمية.

وأكدت الهيئة أن هاتين الخطوتين تم تطبيقهما فعلياً، ويبقى تطبيقهما سارياً ولا يتأثر بقرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الإدارات الجمركية ستقوم بإجراء الفحوص المعتادة على هذه المنتجات لضمان الامتثال لهذه القواعد بشكل مستمر، ولن يؤثر القرار في منع استيراد السلع الانتقائية المحددة التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية إلى الدولة.

وأشارت الهيئة في توضيحها إلى أن قرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته يتيح الفرصة للأعمال التي تقوم بتوريد أو نقل أو تخزين أو حيازة تبغ النرجيلة أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً للقيام باستخدام ما لديها من هذه السلع التي لا تحمل علامات مميزة.