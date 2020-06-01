شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» وحذر المستثمرين يبقيان الأسهم بدائرة الضغوط في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضغطت الأسهم القيادية على مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، في شهر مايو/ أيار، الذي شهد تقلباً في الأداء ما بين جلسة، وأخرى، مع اعتماد المستثمرين فيه على أنصاف الفرص، فيما ظلت البنوك الأكثر تأثراً.

وانعكست عوامل عدة على الأداء، منها: استمرار غياب الاستثمار طويل الأجل، بفعل حالية عدم اليقين، بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا في الاقتصادين المحلي، والعالمي، رغم تخفيف إجراءات العزل، والبدء باستئناف الأنشطة الاقتصادية، ومع تحقيق العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب في مايو/ أيار.

ضغطت أسهم مهمة على مؤشر سوق دبي بتراجعه 4% إثر تراجعات «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، فيما ارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 1.42%، وقلصت بذلك من حجم التي فرضها قطاعي البنوك والعقار على سوق أبوظبي، وتراجعت بالمؤشر العام 2.1%.

ولوحظ دخول للأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي خلال شهر مايو/ أيار، بصافي استثمار بلغ 246 مليون درهم كمحصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 513.69 مليون درهم كمحصلة بيع.

واجتذبت الأسهم سيولة شهرية بلغت 7.3 مليار درهم، منها 4.85 مليار درهم في سوق دبي، و2.46 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 4.99 مليار سهم، توزعت بواقع 4.099 مليار سهم في دبي، و891.3 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 76.5 ألف صفقة.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة شهرية بلغت 4% إلى مستوى 1945 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات والخدمات والتأمين.

وهبط قطاع البنوك 2.5% مع نزول «دبي الإسلامي» 4.9%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%، مع نزول أسهم أخرى غير قيادية مثل «جي إف إتش» 11.98%، و«أملاك» 10.28%.

وهبط قطاع العقار 6.91% بعد هبوط «إعمار العقارية» 8.06%، و«الاتحاد العقارية» 12.75%، و«إعمار للتطوير» 14.35%، و«ديار» 10.65%، و«أرابتك» 20.82%، في مقابل ارتفاع «إعمار مولز» 2.33%، و«داماك» 0.8%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.47% نتيجة هبوط سهم «دبي للاستثمار» 2.5%، و«سوق دبي المالي» 0.95%، و«شعاع كابيتال» 9.11%.

وتراجع قطاع النقل 2.55% بفعل تراجع «العربية للطيران» 8.77%، و«الخليج للملاحة» 1.13%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 2.98%.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً شهرياً قدره 2.1% إلى مستوى 4146.61 نقطة، مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

وانخفض قطاع البنوك 3.56% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 3.97%، و«أبوظبي التجاري» 0.9%، و«أبوظبي الإسلامي» 5.57%.

وتراجع قطاع العقار 4.74% مع تراجع «الدار» 4.4%، و«رأس الخيمة العقارية» 9.73%.

وهبط قطاع الطاقة 4.92% نتيجة هبوط «دانة غاز» 12.62%، بالرغم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 3.57%، واستقرار «طاقة».

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ونزل قطاع الاستثمار 0.15% بفعل نزول «إشراق» 23.02%، و«الواحة كابيتال» 16.15%، فيما ارتفع «العالمية القابضة» 3.57%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 1.42% مدعوماً بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وعلى صعيد السيولة الشهرية في سوق أبوظبي، توجهت بشكل رئيسي نحو سهم «اتصالات» بقيمة 467.14 مليون درهم، مغلقاً عند 15.72 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 455 مليون درهم، مغلقاً عند 11.14 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» الذي جذب 414 مليون درهم، ليغلق سعره عند 4.4 درهم.

وفي سوق دبي، تركزت التداولات الشهرية على سهم «الإمارات دبي الوطني» من خلال استقطابه 1.6 مليار درهم، مغلقاً سعره عند 8.56 درهم، تلاه «إعمار العقارية» الذي اجتذب 667 مليون درهم، وأقفل عند 2.51 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة وصلت إلى 434 مليون درهم، ليغلق عند 3.49 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

أما على صعيد الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، فقد جاء في المقدمة سهم «جلفار» بارتفاعه 49.28% مغلقاً عند 1.03 درهم، تلاه، و«الوطنية للتكافل»، وصعد بنسبة 30.56% إلى 0.94 درهم، ثم «رأس الخيمة الوطنية» للتأمين الذي أغلق مرتفعاً 14.74% عند 2.88 درهم.

وعلى العكس، انخفض «إشراق» بنسبة 23.02% إلى 0.224 درهم، تلاه «الواحة كابيتال» متراجعاً 16.15% إلى 0.628 درهم، ثم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بنزوله 14.57% عند 9.5 درهم.

وفي سوق دبي، جاء الارتفاع الأكثر لسهم «جلفا للمياه» بنسبة 14.78% وأغلق عند 19.8 درهم، تلاه «دبي للمرطبات»، بنموه 8.26% مغلقاً عند 10.75 درهم، ثم «عمان للتأمين»، وزاد بنسبة 5.26% إلى درهمين.

وفي المقابل، جاء التراجع الأكثر ل«أرابتك القابضة» بنزوله 20.82% وإغلاقه عند 0.563 درهم، تلاه «دي إكس بي»، ونزل 18.47% ليغلق عند 0.128 درهم، ثم «سلامة للتأمين» بهبوطه 15.44% عند 0.471 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي على أساس شهري، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 513.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 24.45 مليون درهم محصلة شراء العرب، و77 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و412.17 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 513.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 298.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 52.51 مليون درهم محصلة شراء العرب، و246 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 298.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 76.37 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و222.2 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بسوقي أبوظبي ودبي الماليين بصافي استثمار بلغ 399.34 مليون درهم كمحصلة بيع، منها 313.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و86 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.