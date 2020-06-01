حاضنة للشركات متناهية الصغر من «سبينس»

دبي:”الخليج 365”

أطلقت «سبينس» حاضنة أعمال للشركات متناهية الصغر، لتوريد الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات. وكجزء من مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية «معاً نحو الأفضل»، يهدف البرنامج إلى دعم شركات الأغذية والمشروبات المبتكرة من خلال تسريع إدراج منتجاتها في متاجر «سبينس»، في محاولة لدعم الإنتاج المحلي للأغذية وتحفيز النمو الاقتصادي في هذا القطاع.

وفي إطار الالتزام باتخاذ خيارات مستدامة للمستقبل، تعد حاضنة الأعمال هذه، الأولى من نوعها للمنطقة، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات من أجل تنمية القدرة المحلية على إنتاج الأغذية، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. وبالرغم من إطلاق البرنامج وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كوفيد- 19»، إلا أنه يهدف إلى تعزيز وتحفيز الابتكار بين الشركات الصغيرة المُنتجة والمُصنّعة للأغذية في الدولة، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تعيق دخول المنتجات إلى المتاجر، والمساعدة على تسريع المسار الصعب في كثير من الأحيان لإدراج وعرض المنتجات فيها.

ومن خلال حاضنة الأعمال، ستحظى الشركات متناهية الصغر للأغذية والمشروبات بفرصة لعرض منتجاتها في «سبينس» لمدة عام، دون رسوم لبدء النشاط، مع شروط مبسّطة ومريحة للدفع. وستحصل العلامات التجارية المُختارة أيضاً على حصص تدريبية شهرية من فريق الإدارة العليا في «سبينس»، بالإضافة إلى دعم تسويقي عبر قنواتها الرقمية، والعلاقات العامة، وكذلك عبر برنامج عرض عينات المنتجات داخل المتجر. ويتمثّل الشرط الأساسي لقبول المنتجات في أن يتم إنتاجها أو تصنيعها في دولة الإمارات، وأنها تُلبي متطلبات واضحة للمستهلكين.