شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم المحلية وسط تفاوت أداء «القياديات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تباينت إغلاقات المؤشرات العامة للأسهم المحلية في آخر جلسات شهر مايو/أيار، وسط أداء متفاوت للأسهم القيادية التي دفعت بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو الأخضر، بارتفاع بنسبة 0.54%، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.83%.

وتتعرض المؤشرات العامة في آخر جلسات الشهر، لضغوط من عمليات إغلاق المراكز المالية عبر تسهيلات الهامش التي يحصل عليها المستثمرون من قبل شركات الوساطة، ما يدفع بعض الأسهم للتراجع. وتباينت التوجهات الاستثمارية للمستثمرين في السوقين، لكن المؤسسات اتجهت نحو الشراء بنحو 17.6 مليون درهم.

وشهدت الأسهم سيولة ضعيفة نحو 231 مليون درهم عبر تداول 206 ملايين سهم، والتي نفذت في 4390 صفقة، حيث شهد سوق دبي نحو 147 مليون درهم، بتداول 172.5 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 74 مليون درهم، بتداول 33.5 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في آخر جلسات شهر مايو/أيار 0.54% بنحو 22.3 نقطة، ليغلق عند 4141.6 نقطة، وسط ارتفاع من المؤشرات القطاعية الرئيسية، والتي تزامنت مع سيولة ضعيفة في السوق. وصعد قطاع البنوك 0.38%، وسط ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.54% إلى 11.14 درهم، بتداول 12.2 مليون درهم، فيما استقر «أبوظبي التجاري» بدون تغير عند 4.4 درهم، بتداول 5.3 مليون درهم. وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية 2.59%، مع ارتفاع «العالمية القابضة» 3.7% إلى 28 درهماً، بتداول 8.2 مليون درهم، فيما تراجع «الواحة كابيتال» 4.7% إلى 0.628 درهم، و«اشراق» 0.44% إلى 0.224 درهم.

وارتفع قطاع العقار 0.67%، مع ارتفاع «الدار العقارية» 0.58% إلى 1.74 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 2.14% إلى 0.334 درهم.

وارتفع الاتصالات 0.51%، وسط ارتفاع سهم «مجموعة اتصالات» بنفس النسبة، حيث أغلق عند مستوى 15.72 درهم، بعد أن سجل تداولات بقيمة 17.2 مليون درهم.

وتراجع الطاقة 0.55%، بعدما انخفض «دانة غاز» 1.08% إلى 0.644 درهم، بينما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.35% إلى 2.9 درهم. وفي الصناعة، ارتفع سهم «الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 14.3% إلى 1.03 درهم.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.83%، بما يعادل 16.4 نقطة ليغلق عند 1945.09 نقطة، متخلياً عن مكاسبه التي سجلها مطلع الجلسة، بعدما اتجه المؤشر هبوطاً مع مرور فترة على الجلسة.

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وتراجعت معظم المؤشرات القطاعية في السوق بنسبة متفاوتة، لاسيما قطاعي البنوك والنقل.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك، وسط تراجع جماعي لأسهم القطاع باستثناء سهم واحد، حيث تراجع «دبي الإسلامي» 1.69% إلى 3.49 درهم، بتداول 25.4 مليون درهم، كما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.92% إلى 8.56 درهم، و«جي إف إتش» 2.03% إلى 0.529 درهم.

وتراجع سهم «أملاك للتمويل» 4.15% إلى 0.323 درهم، بتداول 2.4 مليون درهم، مع إفصاح الشركة عن حصولها على موافقة ممولي الشركة على الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها، باستثناء ممول واحد امتنع عن توقيع الاتفاقية.

وسجل قطاع النقل أكبر نسبة تراجع بين المؤشرات القطاعية بنحو 1.55%، مع تراجع «العربية للطيران» 1.88% إلى 1.04 درهم، و«أرامكس» 1.27% إلى 3.11 درهم، و«الخليج للملاحة» 1.96% إلى 0.35 درهم. وتراجع مؤشر الاتصالات 1.16%، مع تراجع سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنفس النسبة إلى 5.09 درهم، بتداول 3.1 مليون درهم.

وتراجع مؤشر الاستثمار 0.5%، مع تراجع سهم سوق دبي المالي بنحو 1.87% إلى 0.732 درهم، و«شعاع» 1.93% إلى 0.559 درهم.

وتراجع مؤشر العقار 0.34%، وسط تباين في أداء أسهم القطاع، لاسيما مع ارتفاع «إعمار العقارية» بنسبة 0.40% إلى 2.51 درهم، بتداول 29.16 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 1.54% إلى 1.97 درهم، بتداول 14 مليون درهم، وسط تراجع «الاتحاد العقارية» 4.98% إلى 0.267 درهم، بتداول 22.7 مليون درهم، و«أرابتك» 4.4% و«ديار» 2.25% و«داماك» 3.23%.

وارتفع مؤشر الخدمات 1.78%، مع صعود سهم «أمانات» 1.46% إلى 0.763 درهم، و«تبريد» 2.07% إلى 1.97 درهم.

تداولات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 5.77 مليون درهم، ومحصلة شراء في دبي بنحو 11.5 مليون درهم، فيما وصلت مشترياتهم الإجمالية في السوقين بنحو 57.2 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 51.5 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة شرائية في أبوظبي بنحو 4 ملايين درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 15.5 مليون درهم، فيما وصلتم مشتريات المواطنين في السوقين نحو 126 مليون درهم، وبلغت مبيعاتهم نحو 137.44 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شرائية بنحو 7.6 مليون درهم، بعدما وصلت مشترياتهم إلى 14.69 مليون درهم، ومبيعاتهم إلى 7.07 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء، بمحصلة بلغت 17.58 مليون درهم كمحصلة شرائية، وذلك نتيجة لمشتريات بنحو 97.2 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 79.6 مليون درهم.