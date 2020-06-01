شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تقر حزمة دعم بـ 58 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق برلمان تايلاند الأحد على حزمة دعم اقتصادي تبلغ 1.9 تريليون بات (58 مليار دولار) لتخفيف آثار فيروس كورونا. واشتمل مشروع القانون الخاص بالحزمة على خطة حكومية لاقتراض تريليون بات وإجراءات يتخذها البنك المركزي لإضافة 900 مليار بات أخرى في شكل قروض ميسرة ودعم لسندات الشركات. ومن القروض التي تبلغ تريليون بات سيتم تخصيص 600 مليار بات لخدمات الصحة العامة وإجراءات الإغاثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تقر حزمة دعم بـ 58 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.