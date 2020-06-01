شكرا لقرائتكم خبر عن قروض «الخاص» تنمو 0.1% من بنوك دبي وتتراجع 1.8% بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت أصول بنوك أبوظبي بحوالي 2% إلى 1.4 تريليون درهم في إبريل الماضي، كما نمت أصول بنوك دبي بنحو 0.2% على أساس شهري إلى 1.49 تريليون درهم، وتراجعت أصول بقية بنوك الدولة الإجمالية على أساس شهري بحوالي 0.9% إلى 259 مليار درهم.

وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الائتمان من بنوك أبوظبي نما بحوالي 0.3% في إبريل الماضي بقروض إضافية ملياري درهم، ونمت القروض من بنوك دبي بحوالي 0.6% على أساس شهري،بإضافة 5.1 مليار درهم، ونمت قروض البنوك الأخرى في الدولة بحوالي 0.5% إلى 164.2 مليار درهم بإضافة 800 مليون درهم في إبريل.

وبلغ إقراض بنوك دبي للقطاع الخاص حوالي 528 مليار درهم بزيادة بسيطة لم تتجاوز 0.1 مليار درهم، أو 220 مليون درهم، في الوقت الذي تراجع فيه إقراض بنوك أبوظبي على أساس شهري للقطاع الخاص بحوالي 1.8% إلى 478.5 مليار درهم. ونمت قروض بقية بنوك الدولة للقطاع الخاص بما لم يتجاوز 0.1% في إبريل الماضي على أساس شهري إلى 134.3 مليار درهم.

ونما إقراض بنوك دبي للقطاع الحكومي بحوالي 0.8% إلى 180.5 مليار درهم (بإضافة 1.4 مليار درهم)، ونمت قروض بنوك أبوظبي للقطاع الحكومي في إبريل بحوالي 1.9% على أساس شهري إلى 42 مليار درهم (800 مليون درهم إضافية في إبريل مقابل الشهر السابق). وتراجعت قروض البنوك الأخرى للقطاع الحكومي بحوالي 1.1% إلى 8.7 مليار درهم.

الشركات شبه الحكومية

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ونما إقراض بنوك أبو ظبي للشركات شبه الحكومية في إبريل بحوالي 12% على أساس شهري إلى 111.4 مليار درهم (بإضافة 11.9 مليار)، مقابل نمو 4.1% لبنوك دبي إلى 93.2 مليار درهم (إضافة 3.7 مليار درهم). ونمت قروض الشركات شبه الحكومية من بقية بنوك الدولة بحوالي 6.6% إلى 12.9 مليار درهم بزيادة تصل إلى 0.8 مليار درهم. وتراجع إقراض بنوك أبوظبي بحوالي 0.9% على أساس شهري، وكذلك تراجعت القروض الشخصية من بنوك دبي بحوالي 1.7% ومن بقية بنوك الدولة بحوالي 0.3%. ونمت استثمارات بنوك دبي بحوالي 5.3% على أساس شهري إلى 150.4 مليار درهم، مع نمو 13.2% في استثماراتها في أوراق الدين إلى 45.4 مليار درهم. ونمت استثمارات بنوك أبوظبي إلى 215.4 مليار درهم، ونمت استثمارات بنوك أبو ظبي في أوراق الدين بحوالي 4.2% في إبريل لتصل إلى 185.5 مليار درهم. ونمت استثمارات بقية بنوك الدولة الإجمالية على أساس شهري في إبريل بحوالي 5.3% إلى 28.4 مليار درهم.

الودائع

ونمت الودائع الإجمالية في بنوك أبوظبي 3.6% إلى 837.5 مليار درهم، في حين تراجعت الودائع في بنوك دبي بحوالي 0.6% إلى 869.8 مليار درهم، وتراجعت الودائع الإجمالية في بقية بنوك الدولة بحوالي 2.4% إلى 164.9 مليار درهم.

ونمت الودائع الحكومية في أبو ظبي 15.5% إلى 175.6 مليار درهم، مقابل نمو 1% في بنوك دبي إلى 72.5 مليار درهم، وتراجع 8.3% في بقية بنوك الدولة إلى 28.7 مليار درهم.

ونمت ودائع الشركات شبه الحكومية بمعدل 5.3% في بنوك أبوظبي إلى 165.8 مليار درهم، وتراجعت ودائع الشركات شبه الحكومية في بنوك دبي بحوالي 10.9% إلى 82.2 مليار درهم، وتراجعت في البنوك الأخرى بحوالي 7.7% إلى 9.6 مليار درهم.

ورفعت بنوك أبو ظبي مخصصاتها لغرض الفوائد المجمدة بحوالي 4.8% في إبريل، ليصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 10.1%، وتبلغ قيمتها 28.3 مليار درهم. ورفعت بنوك دبي المخصصات للغرض بحوالي 1.1% في إبريل، وحوالي 4.3% منذ بداية العام إلى 65.9 مليار درهم. وارتفعت مخصصات بقية بنوك الدولة بحوالي 2.7% على أساس شهري وبنحو 9.6% منذ بداية العام إلى 11.4 مليار درهم.

وبحسب بيانات المركزي رفعت بنوك أبوظبي المخصصات العامة 0.6% في إبريل و15.3% منذ بداية العام إلى 15.8 مليار درهم، كما رفعت بنوك دبي المخصصات العامة 0.5% على أساس شهري، و13.7% منذ بداية العام إلى 18.3 مليار درهم، ورفعت بقية بنوك الدولة مخصصاتها العامة 9.4% في إبريل، و6.1% منذ بداية العام إلى 3.5 مليار درهم.