شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يبحـــث عــن رئيـــس تنفيذي خلفاً لمازن منّاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن قبول مجلس إدارة المصرف طلب استقالة مازن منّاع من منصبه رئيساً تنفيذياً لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وأفاد المصرف أن مجلس الإدارة قد بدأ بالعمل بشكل فعال على تأمين خلف للرئيس التنفيذي، وحتى ذلك الحين قرر مجلس الإدارة تعيين سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات رئيساً تنفيذياً بالإنابة بشكل فوري.
وأفاد جوعان عويضة سهيل الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: أتقدم نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة الموظفين في مصرف أبوظبي الإسلامي بجزيل الشكر إلى مازن منّاع على جهوده الملموسة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي للمصرف.
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