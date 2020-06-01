شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مـتطلبات لتأسيس صـندوق اسـتثماري فـي الإمـارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتطلب تأسيس صندوق استثمار محلي في دولة الإمارات مجموعة من الإجراءات والخطوات والالتزامات التي يجب تنفيذها من قبل شركة الإدارة والأشخاص الطبيعيين المؤهلين ذوي الخبرة (للصندوق الذاتي) المستوفين للشروط الواردة بالنظام.

وبحسب القوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، ف«الصندوق» هو وعاء استثماري يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين لاستثمارها بشكل جماعي في مجالات محددة لتحقيق أهدافه الاستثمارية المحددة بالنشرة، وذلك مقابل إصدار وحدات استثمار متساوية في القيمة، وبما لا يخالف التشريعات المعمول بها في الدولة.

ويمتلك المستثمرون مجتمعين الأصول ويتشاركون على أساس تناسبي في زيادة أو انخفاض قيمة الأصول الناتج عن المكاسب، والخسائر، والدخل، والأرباح، وحصص الأرباح، إن وجدت، فضلاً عن التكاليف المرتبطة بأنشطة الصندوق، وذلك وفقاً لعدد الوحدات التي يمتلكونها.

بمجرد سداد المستثمر لمبلغ الاكتتاب بالكامل ورسوم الاكتتاب المقابلة الخاصة بطلب الاكتتاب في وحدات الصندوق الذي يقوم بتقديمه، لن يكون هذا المستثمر ملزماً بالمساهمة بأي رأس مال إضافي للصندوق.

وتلتزم شركة الإدارة أو مؤسسو الصندوق أو مجلس إدارته بتضمين السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار الواردة بمستند الطرح، ومنها حصر لأدوات الاستثمار المتاحة المقترح استثمار أموال الصندوق فيها وحدود تلك الاستثمارات وتحديد المخاطر الاستثمارية المرتبطة باستثمارات الصندوق، ومدى تأثيرها المستقبلي المتوقع على تحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية، وكيفية إدارة المخاطر التي يتعرض لها. والقيود المرتبطة باستثمار أموال صندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى وسياسة وحدود وضوابط الاقتراض أو التمويل.ويتم تقديم الطلب من خلال شركة الإدارة (المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار أو من خلال الأشخاص الطبيعيين المؤهلين ذوي الخبرة (للصندوق الذاتي).

كما يتم تقديم الطلب مكتملاً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع ووفقاً لنموذج أعدّ لذلك ويرفق بالطلب نسخة إلكترونية ونسخة ورقية من المستندات الموضحة بنموذج الطلب.وأن يكون قد تم مراعاة الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لعام 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وملاحقه فيما يتعلق بالصندوق المطلوب تأسيسه.وأن يتم تقديم الطلب من خلال أي من: شركة الإدارة المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط تأسيس وإدارة صندوق الاستثمار والأشخاص الطبيعيين المؤهلين ذوي الخبرة والمستوفين معايير الكفاءة والملاءمة الصادرة عن الهيئة بموجب قرار إداري رقم (34 /‏ ر.ت) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية.

ويحظر على شركة الإدارة أو مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام المتعلقة بصندوق الاستثمار إلا بعد صدور قرار الهيئة بترخيص الصندوق ويحظر الإعلان عن بدء الإجراءات الأولية لترخيص صندوق استثمار، أو الإعلان عن ترخيصه، أو الاكتتاب في وحداته أو الترويج له أو توزيع أي مواد دعائية، أو الإعلان عن أي معلومات تتعلق به إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة .

وأن يكون قد تم مراجعة مستند الطرح المقدم إلى الهيئة من المستشار القانوني للصندوق وقد قام بالتحقق من توافق مستند الطرح المقدم مع القوانين والضوابط السارية بالدولة ومن ثم إصدار شهادة إلى الهيئة في هذا الشأن.

نموذج الطلب

يقدم طلب تأسيس الصندوق مكتملاً إلى الهيئة ووفقاً للنموذج المعد لذلك ويرفق بالطلب نسخة إلكترونية ونسخة ورقية من المستندات الموضحة بنموذج الطلب كما هو موضح بقائمة المستندات، بالإضافة لما تطلبه الهيئة من بيانات أو مستندات أخرى تراها ضرورية وهي:

1- أهم البيانات المتعلقة بالصندوق.

2- مستند طرح الصندوق (نشرة طرح عام - مذكرة طرح خاص) وملخص بيانات مستند الطرح وفقاً لأحكام النظام.

3- شهادة صادرة من المستشار القانوني للصندوق تفيد قيامه بمراجعة مستند طرح الصندوق وتحققه من توافق مستند الطرح مع كافة القوانين والضوابط السارية.

4- خطة طرح الصندوق محدد بها التواريخ.

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5- اتفاقيات الخدمات مع مقدمي الخدمات للصندوق.

6- تعهد مؤسس الصندوق بشأن صحة البيانات في مستند الطرح وكفايتها واتخاذ عناية الرجل الحريص عند إعدادها وفقاً لنموذج الهيئة.

7- تعهد مدير استثمار الصندوق بشأن صحة البيانات في مستند الطرح وكفايتها واتخاذ عناية الرجل الحريص عند إعدادها وفقاً لنموذج الهيئة.

8- بيان السيرة الذاتية لمؤسسي صندوق الاستثمار الذاتي.

9- إيصال سداد رسم طلب الترخيص لصندوق استثمار محلي حسب نوع الصندوق.

11 التزاماً

1- سداد المستثمر لمبلغ الاكتتاب بالكامل ورسوم الاكتتاب المقابلة الخاصة بطلب الاكتتاب .2- تلتزم الشركة أو مؤسسو الصندوق أو مجلس إدارته بتضمين السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار الواردة بمستند الطرح.

3- حصر أدوات الاستثمار المتاحة المقترح استثمار أموال الصندوق فيها.

4- تحديد الاستثمارات والمخاطر الاستثمارية المرتبطة باستثمارات الصندوق.

5- تحديد القيود المرتبطة باستثمار أموال الصندوق في الصناديق الأخرى.

6- وضع سياسة وحدود وضوابط الاقتراض أو التمويل .

7- تقديم الطلب من خلال شركة الإدارة .المرخصة من الهيئة . أو من .الأشخاص الطبيعيين المؤهلين. .

8- تقديم الطلب مكتملاً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.9- مراعاة الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار.

10- عدم ممارسة أي نشاط إلا بعد صدور قرار الهيئة بترخيص الصندوق.

11- يحظر الإعلان عن بدء أي إجراءات إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة .