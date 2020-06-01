متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية الحدود القصوى والدنيا الجديدة لتملك أسهم شركتي «القدرة القابضة»، و«واحة الزاوية القابضة»، اعتباراً من يوم أمس الأحد، 31 مايو/ أيار، مشيراً إلى أن جميع أسهم الشركتين اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة المواطنين في أي وقت طوال مدة بقاء الشركتين، عن 51% من رأس المال، على أن تبقى نسبة 49% للأجانب.

* سجلت شركة «العين الأهلية للتأمين» أرباحاً صافية قدرها 9.36 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 14.62 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

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* وافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي» إنترتينمنتس على شروط التأجير الجديدة.

* يجتمع مجلس إدارة «الأغذية المتحدة» في 4 يونيو/ حزيران الجاري، للموافقة على البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

أعلنت شركة «الاتحاد العقارية» تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «الاتحاد العقارية»، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق.