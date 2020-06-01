شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تضخ 2.4 مليون برميل يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط (رويترز) الأحد أن الإمارات ضخت 2.4 مليون برميل من الخام يومياً في مايو، تماشياً مع التزامها بموجب اتفاق «أوبك بلس» لخفض المعروض النفطي. كانت أوبك وحلفاؤها، في «أوبك بلس»، اتفقوا على تقليص المعروض بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا من أول مايو لتخفيف أثر تهاوي سعر النفط والطلب عليه. وتبلغ حصة أوبك من الخفض 6.084 مليون برميل يومياً. (رويترز)

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