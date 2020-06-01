22 فائزاً يحصلون على 6 ملايين و3 سيارات تيسلا من «الإمارات الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن أسماء 22 فائزاً محظوظاً في سحب الحملة الترويجية لحساب التوفير «كنوز»، والتي استهدفت تشجيع المتعاملين على تعزيز مدخراتهم عبر مكافأتهم بالجوائز الكبرى التي بلغت قيمتها الإجمالية 6 ملايين درهم نقداً و3 سيارات تيسلا.

فاز عبدالله المري، وشيخة العويس من الجنسية الإماراتية، ونيتن شيندي من الجنسية الهندية، وزيد بقاعين وقاسم خلف وسميرة سبا من الجنسية الأردنية بجائزة نقدية قدرها مليون درهم لكل منهم.

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فاز حسن حسين من الجنسية الهندية، وسيرات جوهاري من الجنسية الأفغانية، وطارق محمد من الجنسية المصرية بسيارات تيسلا الثلاث.

وإضافة لذلك، فاز 13 متعاملاً بجائزة قدرها 50 ألف درهم لكل منهم خلال فترة الحملة الممتدة على مدار ثلاثة أشهر.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا تقديم هذه الباقة من الجوائز القيمة للفائزين المحظوظين في حملتنا الترويجية لحساب «كنوز» للتوفير، آملين أيضاً أن يستلهم الآخرين منهم عادات الادخار السليمة، لضمان مستقبل مالي مزدهر. وباعتباره مؤسسة تتمتع بأعلى درجات المسؤولية المالية، لطالما حرص «الإمارات الإسلامي» على تشجيع المتعاملين من المواطنين والمقيمين على تعزيز مدخراتهم. وذلك عبر تقديم الجوائز المتميزة مثل سيارة تيسلا أو مليون درهم نقداً والجوائز النقدية الأخرى في إطار هذه الحملة، كحافز مشجع على التحلي بالمسؤولية المالية، وسنواصل بالتأكيد إطلاق المبادرات المشابهة، لمساعدة المتعاملين على تحقيق أحلامهم.