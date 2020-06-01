تعرّف على تقلّبات أسعار السلع .. ما الذي رفع الذرة؟ ولماذا انخفض البن؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت تداولات السلع بشكل واضح خلال الأسبوع الأخير من مايو، حيث شهدت الكثير من الأسواق تحسناً بعد الانهيار الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام. وعزّز التخفيف المستمر من إجراءات الإغلاق الأمل بتحقيق انتعاش حاد خلال الشهور المقبلة. إلا أن الخبير الاقتصادي أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، يرى أن هذا الانتعاش مفرط في التفاؤل بالنظر إلى احتمال عدم تمكّن ملايين العمال من العودة إلى وظائفهم، واستمرار خطر حدوث موجة ثانية من الفيروس في بعض الاقتصادات التي بدأت في تخفيف إجراءات الإغلاق.وشهد مؤشر بلومبيرج للسلع الرئيسية تداولات منخفضة، حيث أعاد قطاع الطاقة بعض مكاسبه القياسية بعد الانهيار الذي سجله في إبريل. كما انخفضت حدة تداولات المعادن الصناعية، مع تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين بالرغم من الإجراءات التحفيزية الجديدة التي طرحها مجلس الشعب الصيني.

النفط: أسعار أكثر استقراراً

يرى أولي هانسن أن ارتفاع أسعار النفط الخام بعد انهيارها إلى ما دون الصفر في 20 إبريل، يشير إلى العلامات الأولى لاستقرار الأسعار. ويأتي ذلك بعد أن وصل سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة إلى مستوى المقاومة عند 35 دولاراً للبرميل، وخام برنت إلى 37.2 دولار، وهما مستويان يعتبران تصحيحاً بنسبة 38.2% لعمليات البيع في الفترة بين شهري يناير وإبريل. وخلال الشهر الماضي، شهدت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط المستحقة في شهر مايو تراجعاً مؤقتاً نحو المنطقة السلبية، وهو ما شكّل المساهم الأكبر لدعم الارتفاع اللاحق للأسعار.

وقال هانسن إن أي ارتفاع فوق عتبة 35 دولار للبرميل في عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة لشهر يوليو يشير إلى ارتفاع محتمل نحو 40 دولاراً للبرميل. فيما استبعد وقوع تصحيح أعمق ما لم تتراجع الأسعار دون 28 دولاراً للبرميل. وسيتجه تركيز أسواق النفط مطلع يونيو صوب فيينا مجدداً حيث ستجتمع أوبك وأوبك بلس لمناقشة خططها المستقبلية. ويحتمل أن تبذل روسيا جهدها للحفاظ على الالتزام بالتخفيضات الحالية بعد يوليو، ما يثير مخاوف مجدداً قبل الاجتماعات التي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو.

الذهب والفضة: الملاذ الآمن

واصل الذهب والفضة استقطاب الطلب وسط ضعف الدولار وانخفاض العائدات الحقيقية، إضافة للتجاذبات المقلقة بين الولايات المتحدة والصين. وواصلت الفضة استعادة بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في مارس، بينما خضعت مرونة الذهب للاختبار مجدداً الأسبوع الماضي. وأدى تراجع الزخم جراء الارتفاع الأخير إلى 1765 دولاراً للأونصة إلى إحداث حالة توتر في السوق بلغت ذروتها عندما تراجع السعر الفوري للأونصة خلال الأسبوع الماضي دون 1700 دولار، وإن كانت لفترة وجيزة. ويواصل المستثمرون اعتبار الذهب - ومؤخرا الفضة - المعدنين الأمثلين للحماية. ويحتفظ أولي هانسن بتوقعات متفائلة بارتفاع أسعار المعدنين، لا سيما الآن بعد أن تقلص الفارق بين سعري الذهب والفضة.

النحاس: الحاجة إلى فترة توطيد للأسعار

Advertisements

على غرار النفط الخام، يبدو النحاس عالي الجودة بحاجة متزايدة لفترة من توطيد الأسعار. وبعد استعادة معظم عمليات البيع ذات الصلة بكوفيد-19 في مارس، يتوقع أن يعاني المعدن في محاولته تجاوز سعر 2.50 دولار للرطل، وهو المستوى الذي وفّر الدعم منذ 2017 لكنه بات يواجه المقاومة الآن. ويرى أولي هانسن أن الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الشعب الصيني لتعزيز الطلب على المواد الخام في القطاعات الرئيسية مثل البناء والنقل لن تحدث الانتعاش المالي الذي شهدته السوق خلال فترات الركود السابقة. وإذا كان ذلك سيسهم في استقرار التوقعات، إلا أنه من غير المرجّح أن يدفع نحو تحقيق انتعاش متجدد في النمو إلى المستوى 6%. ويتمسك المتداولون في الوقت الحالي بآفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يتخطى التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

الذرة: مكاسب قياسية

شهدت الذرة عمليات بيع مفضلة على المدى القصير بين صناديق التحوّط، وقد اتجهت نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكتوبر الماضي. وأدى الانتعاش الأخير في أسعار النفط الخام لزيادة الطلب من منتجي الإيثانول الذين يستهلكون حوالي 40% من إنتاج الذرة في الولايات المتحدة. وإضافة إلى التهديد المحتمل على المدى القصير، والمتمثل في الطقس الحار والجاف في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، شهدت الأسعار ارتفاعاً مع تحديد مستوى رئيسي عند 3 دولارات أمريكية للبوشل. ويرى أولي هانسن أن احتفاظ المضاربين بصافي مراكز البيع على المكشوف عند 245 ألف لوت (31 مليون طناً) في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، والتغطية المستمرة لمراكز البيع، قد يدفع العقود نحو مواجهة تحدّ في منطقة المقاومة فوق 3.40 دولار أمريكي للبوشل.

البن: العودة إلى نقطة البداية

تراجعت الأسعار مجدداً بعد ارتفاعها بنسبة 25% خلال مارس بسبب مخاوف توقف العرض من أمريكا الجنوبية. وأدت فترة الإغلاق المطوّلة حول العالم إلى تراجع طلب المتاجر والمقاهي على البن عالي الجودة. وفي هذا الأسبوع، تخطت الأسعار مستوى الدعم لتنخفض إلى أقل من دولار واحد للرطل، وهو سعر أقل بكثير من تكلفة الإنتاج الحالية للعديد من المزارعين في أمريكا الجنوبية.