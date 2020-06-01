«تنظيم الاتصالات» تحذر من رسائل اختراق الهواتف الذكية

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من التعاطي مع رسائل احتيالية تدّعي تعرض المستخدمين لاختراق هاتفهم الذكي وسرقة صورهم وملفاتهم الشخصية بمجرد ردهم على اتصال هاتفي من أرقام معينة، موضحة عدم وجود وسيلة تقنية يمكن من خلالها اختراق الهاتف وسرقة البيانات بمجرد تلقي أو الرد على اتصال هاتفي.

رصد انتحال أسماء شركات أو جهات بنكية

ورصدت «الهيئة» مؤخراً العديد من عدد كبير للرسائل الاحتيالية والتي تحتوي على روابط احتيالية، والتي تصل للمستخدمين على شكل رسائل نصية قصيرة على الهواتف وعبر رسائل الواتس اب، منتحلة أسماء شركات أو جهات بنكية معتمدة في الدولة، تطلب من المستخدم الاتصال على أرقام معينة، والإدلاء ببيانات شخصية وبيانات البطاقة البنكية، بحجة حظر بطاقة الصراف الآلي، ليتم الاحتيال عليهم وسرقتهم.

وتشدد الهيئة على عدم التعامل مع الروابط المجهولة المنتشرة حالياً عبر البريد الشخصي كونها تحتوي على برمجيات خبيثة، ودعت لعدم الضغط على مثل هذا الروابط إلا بعد التأكد من الشخص المرسل لتفادي الإصابة بأي برامج خبيثة.

ونصحت الهيئة المتعاملين بعدم النقر على الروابط الغريبة، أو فتح المرفقات من مصادر لم يتم التحقق منها، كما دعت المستخدمين إلى التأكد من صحة الرسائل النصية وعدم التواصل عبر الأرقام المذكورة في الرسالة والتواصل مع الجهة الرسمية من خلال الاتصال المباشر باستخدام الأرقام الموجودة على قنواتها الرسمية للجهات المذكورة.

وتؤكد «الهيئة» في أكثر من مناسبة، ضرورة تحديث الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية وتحميل تطبيقات مكافحة الفيروسات المحدثة بشكل مستمر، وتجنب استخدام البرامج المقرصنة، أو الحصول عليها من المواقع غير الموثوقة، والحرص على الحصول على البرامج من مصادرها الرسمية.