شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من الموبايلات بنحو 14 مليون دولار فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع ملحوظ في الواردات المصرية من أجهزة تليفون للأفراد "الموبايلات" خلال شهر فبراير الماضى 2020، حيث بلغت واردات مصر منها نحو 64 مليونا و724 ألف دولار، مقابل 79 مليونا و292 ألفا فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 14 مليون دولار.

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وتضمنت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية خلال شهر فبراير الماضى، حيث بلغت إجمالى وارداتها نحو 414 مليون دولار، مقابل 419 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و900 ألف دولار، موزعة بين عدة عناصر رئيسية، أهما واردات الثلاجات وبلغت قيمتها 7 ملايين و757 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 10 ملايين و663 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 2 مليون و906 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا، الواردات المصرية من الغسالات بقيمة مليون و320 ألف دولار، مقابل 2 مليون و423 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته مليون و103 آلاف دولار، يليه واردات التليفزيونات وبلغت قيمتها 47 مليونا و535 ألف دولار، مقابل 64 مليونا و606 آلاف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 17 مليون دولار، وأخيرا واردات سيارات الركوب وبلغت 215 مليون دولار، مقابل 174 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 40 مليون دولار.