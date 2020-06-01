تعرف على أكبر 5 سلع زراعية وغذائية صدرتها مصر خلال عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الحاصلات الزراعية المصرية والصناعات الغذائية المرتبة الأولى فى الصادرات للأسواق العربية والأوروبية خلال عام 2019 بعد تفوق مصر فى الحصول على حصة تصديرية قوية من منتجاتها مقارنة بمثيلتها من السلع المنتجة للدول الأخرى.. ومن أهم هذه السلع:
1- البرتقال المصرى الذى احتل أولى السلع المصدرة للخارج ومستمر أيضا خلال الفترة الحالية بكميات بلغت مليون و700 ألف طن خلال عام 2019.
2- كما احتلت البطاطس المصرية المرتبة الثانية بكميات بلغت 800 ألف طن.
3- كما احتلت صادرات مصر من "البصل الطازج" المرتبة الثالثة بنحو 300 ألف طن.
4- وصدرت مصر 140 ألف طن من الفراولة المجمدة والتى اعتبرت بهذه الكميات أولى دول العالم فى تصدير كميات كبيرة من إنتاج الفراولة وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
5- ويعتبر العنب من الحاصلات الزراعية التى تم تصديرها بقيمة 120 ألف طن خلال 2019.
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