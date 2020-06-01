شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد19- ينشر مخاوف الترحيل بين الأطباء المهاجرين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

15000طبيب في أمريكا يمارسون عملهم بتأشيرة إتش- 1 بي المؤقتة أثناء انتظارهم سنوات للحصول على إقامة دائمة

يرى أنوبام كومار Anupam Kumar، طبيب الرعاية الحرجة والمتخصص في علاج الرئتين التالفتين، أن حوالي 12 مريضًا يعانون من أعراض فيروس كوفيد-19 في نوبة عمل الواحدة العادية.

وكومار مثله كمثل معظم الأطباء قلق من أن يُصاب بعدوى الفيروس كورونا المستجد الذي يتسبب في الإصابة بـ كوفيد-19 ومن ثم ينقله إلى عائلته. ولكن على عكس معظم مقدمي الرعاية الصحية الآخرين في الولايات المتحدة، لدى كومار قلق آخر، وهو: أن «العدوى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ترحيله هو وعائلته».

والدكتور كومار، البالغ من العمر 37 عامًا، ويعمل في مستشفى غراند رابيدز بولاية ميشيغان، هو واحد من حوالي 15000 طبيب في أمريكا يمارسون عملهم بتأشيرة إتش- 1 بي H-1B مؤقتة أثناء انتظارهم سنوات ليصبحوا أطباء مقيمين دائمين، وترتبط تأشيراتهم بعملهم، مما يعني أنه إذا كان المرض المطول سيكلفهم وظيفتهم -حتى مؤقتًا- أو حياتهم، فقد يفقدون هم وأي من المقيمين وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.

ويقول كومار: «بالنسبة لنا فنحن في الخط الأمامي لمحاربة الفيروس، وهذه حرب.. فنحن نقاتل هذا الفيروس مثلما يفعل الجيش مع الأعداء». وأضاف: «إنها ليست حياتنا فقط، ولكن حياة أزواجنا وأطفالنا كذلك.. وإذا حدث لي شيء، فلا يوجد ما يمكن القيام به لحماية عائلتي».

ويمكن لموت حامل التأشيرة أن يغيّر بسرعة قدرة الأسرة على البقاء في الولايات المتحدة - ومع انتشار فيروس كورونا، ازداد احتمال وفاة الطبيب المبكرة بشكل كبير.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن 294 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم بسبب كوفيد- 19، مضيفة إن هذا العدد من المرجّح أن يكون أقل من الرقم الحقيقي بسبب التحديات التي تتم مواجهتها في جمع البيانات.

وقال ليون فريسكو Leon Fresco، وهو محامٍ ومسؤول كبير في إدارة الهجرة أثناء فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو يمثل عائلتين من الأطباء الهنود في تأشيرات إتش-1 بي توفوا بسبب كوفيد-19، تاركينهم دون وضع قانوني أمريكي وإمكانية مواجهة إجراءات الترحيل.

ورفضت العائلتان من خلال فريسكو التحدث إلى صحيفة وول ستريت جورنال، خوفًا من جذب انتباه سلطات الهجرة.

ويقول الأطباء أيضًا إنهم قلقون من أن تؤدي الإصابة بكوفيد-19 إلى إعاقة طويلة المدى. وفي هذه الحالة، يقوم المستشفى بإزالة حامل تأشيرة إتش- 1 بي من جدول الرواتب والسماح بفترة تبلغ 60 يومًا للطبيب فقط للعثور على عمل جديد أو مغادرة البلاد، وهذه الإجازة ستخلق نفس الموقف الصعب أمام الأطباء الأجانب.

وتواجه المستشفيات عمومًا مشكلة ارتفاع التكاليف بسبب كوفيد-19 وتراجع الإيرادات من العمليات الجراحية الاختيارية المؤجلة وغيرها من الإجراءات؛ مما يجعل من الصعب الاستمرار في الدفع للأطباء الذين يحتاجون إلى أشهر للشفاء.

وتقول فيفيان هو Vivian Ho، خبير الاقتصاد الصحي في معهد بيكر التابع لجامعة رايس: «بالنسبة لمستشفى ريفي بسيط، لا أرى كيف يمكنهم الاستمرار في الدفع حتى لو أرادوا ذلك». وأضافت: «حتى نظام المستشفيات الكبرى سيكون تحت ضغط مالي كبير وقد لا يتمكن من مساعدة الطبيب على الخروج من الأزمة».

وقيود التأشيرات صعبة بشكل خاص بين الأطباء الهنود الذين -بسبب الغرابة في نظام الهجرة- يجب أن يظلوا على تأشيرات مؤقتة أطول بكثير من تلك التي تحصل عليها أي جنسية أخرى. وذلك لأن البطاقات الخضراء يتم منحها على أساس الدولة - وليس أسبقية الحضور-، وهناك عدد أكبر بكثير من المتقدمين الهنود لنيل الفرص المتاحة كل عام.

لدرجة أن المهاجرين الهنود الذين تقدموا بطلبات للحصول على بطاقات خضراء في عام 2009 يتسلمونها الآن، والتراكم يتزايد.

ويقول محامو الهجرة والمحللون إن الهنود الذين تقدموا للحصول على إقامة دائمة في الآونة الأخيرة يمكن أن يتوقعوا الانتظار لعدة عقود حتى تنفيذ طلبهم، ويمكن ترحيل أولئك العالقين إذا كانوا غير قادرين على العمل أو انتهكوا شروط تأشيراتهم بطريقة أخرى.

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وتمنع تأشيرة إتش- 1 بي الأطباء من الدخول، حتى أثناء الوباء، إلى مستشفى آخر. وفي العديد من الحالات، لا يمكنهم العمل خارج تخصصهم الطبي الدقيق، حتى في المستشفى المخصص لهم.

ويقول كيشاف بارثاساراثي Keshav Parthasarathy، وهو طبيب رعاية حرجة يبلغ من العمر 37 عامًا في مستشفى هايوود في رولرال جاردنر بولاية ماساتشوستس، إنه لم يستطع مساعدة صديق كان يعمل في مستشفى على بُعد 20 دقيقة في ليومينستر، ماساتشوستس، وقال: «طلب صديقي المساعدة في تخفيف الأحمال عنه في المستشفى، ولكن لم يسمح لي بذلك». وأضاف: «عدم مساعدتي له أمر مُحبط للغاية، خاصة أنه زميل».

ويتم توفير التأشيرة لوظيفة معينة في مستشفى معيّن، ولا يمكن نقلها بسهولة. وقال متحدث باسم خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، إن صاحب العمل يمكنه إعادة تعيين طبيب في مكان جديد لمدة تصل إلى 30 يومًا دون انتهاك شروط التأشيرة. وقال أيضًا: إن المرض المؤقت لن يعرض وضع الهجرة للخطر، ولكن أي شيء يمكن أن يؤدي إلى الترحيل.

وفي السنوات الأخيرة، انفتح نظام الهجرة الأمريكي للسماح بدخول المزيد من الأطباء المولودين في الخارج، فهم يسدون النقص في المناطق التي يوجد بها عدد قليل جدًا من الأطباء المدربين، خاصة في المناطق الريفية والمناطق المحرومة طبيًا.

وتقول باتريس أ.هاريس Patrice A. Harris، رئيس الجمعية الطبية الأمريكية، إن «الأطباء المولودين خارج الولايات المتحدة لهم دور حيوي في النظام الطبي بأمريكا». وأضافت: «توفر المساهمات الإيجابية لهؤلاء الأطباء الرعاية الصحية اللازمة للعديد من الأمريكيين، خاصة في البلاد التي ترتفع فيها معدلات الفقر والأمراض المزمنة».

ويقدر توم ريكيتس Tom Ricketts، كبير زملاء السياسة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، أن حوالي 16٪ من الأطباء الأمريكيين مولودون في الخارج ودرسوا في مدرسة طبية دولية. وقال: «لقد اعتمدنا على هذا التيار من الأطباء لبعض الوقت».

وتوقعت رابطة كليات الطب الأمريكية العام الماضي أن يزيد النقص في الأطباء المولودين في الولايات المتحدة والمدربين خلال 2030.

وقام بعض الأطباء الذين يعانون من نفس المشكلة بتنظيم مجموعة «أطباء من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية الأمريكية»، للبحث عن تغييرات في قانون الهجرة الأمريكي. وقدّم الديمقراطيون في مجلس النواب في شهر مايو المنصرم تشريعًا شاملًا للاستجابة لوباء كوفيد-19 من شأنه -في حالة تمريره- السماح لأطباء معينين في علاج المرض بالتقدم للحصول على إقامة دائمة فورية، والسماح لهم بالخروج من طوابير سنوات طويلة، وتوفير المزيد من الحماية للعاملين الآخرين في الرعاية الصحية بتأشيرات مؤقتة.

ولم يتم طرح مشروع القانون، المعروف باسم (قانون الأبطال)، للتصويت عليه في مجلس النواب، ولا يتوقع المراقبون السياسيون أن يجتاز مشروع القانون مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أو يصبح قانونًا فعليًا في وقت قريب. وأثارت قضية تراكم البطاقات الخضراء الأكبر حجمًا لدى المشرّعين لسنوات. وتم تمرير مشروع قانون من الحزبين لمنح إقامة دائمة على أساس أسبقية الحضور، وليس حسب الدولة سابقًا، وتم التصويت عليه في مجلس النواب بالإجماع في يوليو الماضي، ولكن تم تعليقه مرارًا وتكرارًا في مجلس الشيوخ، بسبب مخاوف من ازدحام المهاجرين غير الهنود خارج النظام.

وفي الوقت نفسه، أفاد الأطباء بتأشيرات إتش-1 بي بزيادة التوتر والقلق، ويقولون إنه حتى ركوب سياراتهم إلى المنزل الآن بات مليئًا بالقلق بشأن صحتهم وعائلاتهم.

ويسأل مشتاق بهات Mushtaq Bhat (46 عامًا)، الذي يعمل كطبيب بتأشيرة إتش- 1 بي في دنتون، تكساس: «إذا أصبحت معاقًا لأي سبب من الأسباب ولم أتمكن من العمل، فماذا يحدث لعائلتي التي تعتمد علي؟».

واختتم: «عائلتي ستتعرض للترحيل في غضون شهر، وهذا شعور مخيف للغاية ويثقل كاهلي ذهنيًا».

«الأطباء المولودون خارج الولايات المتحدة لهم دور حيوي في النظام الطبي بأمريكا»

باتريس أ. هاريس، رئيس الجمعية الطبية الأمريكية