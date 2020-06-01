شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 31-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 31-5-2020، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر مايو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه.





إيقاف تداول 32 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 32 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة مستشفى كليوباترا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العبور للاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، دلتا للإنشاء والتعمير، المنصورة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصرية للدواجن، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، رواد السياحة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز الإسكندرية، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شركة النصر للأعمال المدنية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر للأسمنت-قنا، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، مطاحن مصر الوسطى. البورصة تربح 5.8 مليار جنيهارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر مايو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه. البورصة تربح 5.8 مليار جنيهارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر مايو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.65%، والعرب على 6.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 118.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 84.3 مليون جنيه، 240.5 ألف جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 11780 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3928 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 675 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

طلعت مصطفى قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية لتجنب وتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة طلعت مصطفى قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية لتجنب وتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ، مضيفة أن تلك التدابير التي اتخذتها الإدارة التنفيذية كان لها تأثير إيجابي في تخفيف حدة آثار تلك الأزمة، مؤكدة أن الشركة مستعدة جيداً لتحمل أي تقلبات محتملة في مختلف الأنشطة الناجمة عن تلك الجائحة.

وأضافت المجموعة، في تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنه نتيجة تلك الإجراءات انعكست على نتائج الأعمال، حيث بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم تسلم للعملاء 49.3 مليار جنيه في 31 مارس لعام 202، والذى لا يزال يتمتع بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، ونتيجة لتلك المبيعات سيتم تحصيل مبلغ 40.8 مليار جنيه في السنوات الأربعة القادمة، منوهة إلى أنه تم تغطية أكثر من 90% من تلك المبيعات بشيكات أجلة مقدمه من العملاء.

وطمأنت المجموعة، مساهميها بأنه وبعد مراقبة دقيقة لنسب التحصيل خلال شهر مارس الحالي، فأنها لازالت وفق معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام 2017-2018-2019، وبالتالي فأن صافي التحصيل النقدي المتوقع سيصل إلى 15 مليار جنيه بعد سداد كافة الالتزامات المتعلقة بإنشاء وتسليم تلك الوحدات، إضافة إلى ما ورد فأن الشركة جمعت مخزوناً من وحدات المتخللات المكتملة تقريباً الأمر الذي سيؤدي إلى توليد مبيعات جديدة خلال الفترة المقبلة دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق مما سيعزز بدوره من جودة حجم المبيعات غير المسلمة وتدفقاتها النقدية، وسيتم تسليم هذه المبيعات على مدى الأربع سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية جداً حول ربحية الشركة خلال هذه الفترة، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة الأراضى وما إلى ذلك، وأي وفورات مستقبلية في تكلفة مواد الإنشاء.