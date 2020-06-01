شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.16% خلال جلسات شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 290.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 162.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 453.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.1%.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 53.2 مليار جنيه خلال شهر مايو المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.167 مليار ورقة منفذة على 454 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.569 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 55.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 58.3 مليون ورقة منفذة على 3736 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 27.4% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.60%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 42.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 221.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.98 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 160.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13 مليار جنيه بحجم تداول 84 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 382.1 ألف عملية.