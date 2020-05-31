اعتبارا من الثلاثاء.. تعديل مواعيد العمل في البنوك أمام الجمهور والموظفين

كتب: ضياء السقا

أعلن اتحاد بنوك مصر، تعديل ساعات العمل الرسمية للبنوك أمام الجمهور والموظفين، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 2 يونيو 2020.

وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان، إنه تم التنسيق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ2 ظهرا، ومن الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، للموظفين.

واستند قرار تعديل مواعيد العمل الرسمية بالبنوك على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 5 صباحًا، في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر الأحد 31 مايو، قراراً بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب بيان للمجلس، نص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، بدلا من السادسة، اعتبارا من الإثنين أول يونيو، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما نص القرار على أن "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين".

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.