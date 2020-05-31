شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سمو العقارية تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 25 مليون ريال عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة سمو العقارية، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بقيمة 25 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 25 مليون سهم، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة لاحقاً بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

هذا وسيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت، في ديسمبر 2019، على طلب شركة سمو العقارية؛ بطرح 30% من أسهمها بالسوق الموازي "نمو".