شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح صناعة الورق تتراجع 95% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 94.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 23.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الربح التشغيلي إلى 15 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 35 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية بمبلغ وقدره 36 مليون ريال سعودي، وعلى الرغم من إنخفاض قيمة المبيعات في الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلا أن هناك تحسن ملحوظ في مجل الربح بسبب انخفاض أسعار لب الورق بالسوق العالمي والزيادة في مبيعات المنتجات التحويلية لإحدى الشركات التابعة.

وتراجعت المبيعات إلى 145.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 155.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.