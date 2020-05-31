شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 4:49 مساءً, 31 مايو 2020 م المناطق - الرياض قالت وكالة بلومبيرغ إن دول تحالف “أوبك بلس” تقترب من اتخاذ قرار لتقديم موعد اجتماع التحالف القادم بعدة أيام.

ووفقا لما أوضحته وكالة “بلومبرج” للأنباء فإنه إذا ما تأكد هذا، فإنه يتيح للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.

وكان تم التوصل للاتفاق المعمول به حاليا في أبريل في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا، ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من يوليو، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرغ: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تقديم موعد اجتماعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.