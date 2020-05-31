شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التزام عملاء وموظفى "المصرية للاتصالات" بالكمامات والإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشركة المصرية للاتصالات، بإلزام كافة عملائها المترددين على فروع الشركة على مستوى الجمهورية بضرورة ارتداء الكمامات وترك مسافة آمنة بين العملاء وتوفير أماكن للانتظار خارج الفروع، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة عملائها وموظفيها، ذلك فى اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاص بضرورة ارتداء الكمامات داخل المنشات الحكومية والخاصة.

كما التزم جميع العاملين بفروع الشركة بكافة التعليمات والتدابير الوقائية المتعارف عليها للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا والعمل على منع أى زحام أو تكدس فى الفروع وكذا متابعة عمليات التعقيم المستمر للفروع ومراكز البيع.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت فى مطلع الشهر الجارى، عن بدء تشغيل منافذ "مينى شوب" جديدة لتقديم خدماتها للعملاء فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة وذلك للتيسير على العملاء وإتاحة الوصول لخدمات الشركة بسهولة، وذلك تحت شعار "قبل أى حد"، وفى الوقت نفسه تساهم هذه المنافذ الجديدة فى تخفيف الضغط على السنترالات والفروع الرئيسية بما بضمن تقليل التزاحم لضمان سلامة العملاء فى ظل إجراءات مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتشمل المرحلة الأولى نحو 15 "مينى شوب" موزعة فى عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وتستهدف الشركة إنشاء 40 "مينى شوب" جديد فى جميع محافظات قبل نهاية عام 2020. وقد تم تصميم "المينى شوب" الجديد بحيث يستطيع العميل الحصول على جميع الخدمات التى تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضى، وكذلك خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الارضى والانترنت فى أقل وقت وبأقل مجهود، كما تطبق الشركة فى هذه المنافذ كافة إجراءاتها الاحترازية المطبقة فى منافذ البيع الرئيسية لضمان سلامة العملاء فى ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وكانت المصرية للاتصالات قد اتخذت مؤخرًا سلسلة من الخطوات التى تضمن سلامة العملاء وتسهيل حصولهم على خدمات الشركة، حيث قامت الشركة بتأجيل دفع فاتورتى يناير وأبريل حتى منتصف يونيو المقبل، وأتاحت كافة وسائل السداد الإلكترونى عبر موقع الشركة على الإنترنت وتطبيق MY WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay، كما أمنت الشركة سلامة عملائها المترددين على مراكز المبيعات من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفى المبيعات، والتأكد من وجود مسافة أمنة بين العملاء ومقدمى الخدمة.