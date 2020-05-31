شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية .."طيران الإمارت" تنهى عقود عدد من موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قرار وصفته بـ"البالغ الصعوبة" قالت طيران الإمارات، اليوم الأحد، إنها اتخذت قراراً بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقها.وفق البيان الإماراتية.

وأضافت في بيان، أن ذلك القرار - بالغ الصعوبة - يأتي على الرغم من قيامها بكل ما هو ممكن للحفاظ على كافة أعضاء فريقها، وبعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتها.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم.

وتابع: "مع صعوبة القرار الذي تم اتخاذه، نؤكد التزامنا بالعمل بقصارى جهدنا للحفاظ على جميع موظفينا كلما كان ذلك ممكناً".

وأضاف المتحدث: "سنعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المتاحة لكل الموظفين المتأثرين والاهتمام بهم بكل السبل المتاحة، فيما سنواصل تقييم الوضع للتكيف مع هذه المرحلة".

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ويعتبر طيران الإمارات، فى مقدمة من أعلن عن استئناف الرحلات المنتظمة إلى 12 دولة عربية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وأظهر الموقع الإلكترونى للشركة توفير رحلات منتظمة، إلى كل من مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن، والسودان.

ومن المنتظر أن تسير الناقلة 21 رحلة أسبوعية إلى القاهرة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل على متن "بوينج 777 آر 300"، و"إيرباص أيه 380".

وذكرت طيران الإمارات، أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير، بحسب تطورات الوضع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والاتصالات بين الدول وخطط وتصاريح التشغيل.

كما كشفت طيران الإمارات، فى بيان سابق لها ، عن عدة تدابير وإجراءات إضافية من شأنها إرساء معايير للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض.