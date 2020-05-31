شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.3% وسط صعود جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.30% رابحاً 162.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.64% خاسراً 45.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7124.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 307.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وارتفع 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.47%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.86%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.24%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.21%، ثم قطاع قطاع الأدوية بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.89%.

وارتفع 181 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين"، بنسبة 9.96%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 4.60%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 2.32%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 743 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب كصندوق استثمار مؤشر متداول، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو بالرمز 9405.