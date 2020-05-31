"ميتسوبيشى" تسحب 5094 سيارة فى الصين لمخاوف تتعلق بالسلامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة ميتسوبيشى موتورز (الصين) المحدودة، سحب 5094 سيارة فى الصين، بسبب مخاوف بشأن قوة لحام ذارع التحكم السفلى المعلقة بالجهة اليمنى الأمامية، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة مراقبة جودة) - فى بيان اليوم الأحد، أن أعمال السحب، التى من المقرر أن تبدأ أول أغسطس القادم، تشمل سيارات (باجيرو) المستوردة المصنعة بين 14 أكتوبر 2016 و25 نوفمبر 2017. وأضافت البيان أن عدم كفاءة قوة اللحام بذراع التحكم السفلى المعلقة بالجهة اليمنى الأمامية، قد يؤدى إلى الفشل فى التوجيه، ما يزيد من خطر التعرض لإصابة أو حادث لكل من السائق ومستخدمي الطريق الآخرين. وتعهدت الشركة بفحص جميع المركبات التي سيتم سحبها واستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.

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