شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: مصانع النسيج ستغطى احتياجات السوق من الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية فى اتحاد الصناعات، أن قدرات مصانع النسيج على إنتاج الكمامات تفوق احتياجات السوق المصرى بل يفيض للتصدير، مشيرا إلى أنه لن يتم تصدير أى كمامة إلا بعد الاكتفاء منها داخليا وتوفير مخزونات ضخمة منها بمواصفات معتمدة وضعتها هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة وبتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف المرشدى لـ ”الخليج 365”، أن الكمامة القماشية الجديدة طبقا للمواصفة الخاصة بإنتاجها ستكون مصنوعة من القطن 100%، وبسعر 5 جنيهات للمستهلك، فى ظل تنسيق كامل بين وزارة الصناعة وهيئة الشراء الموحد وجهاز حماية المستهلك، ولن يشهد السوق أى نقص فى الكمامات الفترة المقبلة، فى ظل توجه المصانع لإضافة نشاط تصنيع الكمامات القطنية لسجلها التصنيعى عبر هيئة التنمية الصناعية.

وفيما يتعلق بإنتاج الكمامات، يرى رئيس غرفة صناعة النسيج، أنه خلال الأسبوع الجارى ستكون المصانع انتهت من إضافة نشاط تصنيع الكمامة، وفقا للاشتراطات الموضوعة من الصناعة والصحة، على أن يكون الإنتاج بطاقة كبيرة خلال الأسبوع القادم بأقصى تقدير.

وأوضح المرشدى، أنه سيكون هناك اتصال دائم مع وزارة الصناعة وهيئة الشراء الموحد، لتنسيق ملف تصنيع الكمامة بالمواصفات المطلوبة ومنها أن تكون قابلة للغسل والكى، ومن المقرر أن يبدأ التوريد خلال اسبوع من الآن لهيئة الشراء، لتوفير الاحتياجات الحكومية من الكمامات.

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