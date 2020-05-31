شكرا لقرائتكم خبر عن 585 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها من جمارك بورسعيد خلال إبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت إدارة سيارات الركوب بالادارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ أشرف عبد الهادى خلال شهر ابريل 2020 عن 307 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي وعدد 565 سيارة اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 341 مليون 919 الف جنيه كما قامت بانهاء الاجراءات الجمركية بنظام الترانزيت عن مشمول 124 بيان جمركي لنفس الفترة .
وذلك فى أطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم على سرعة الانجاز واداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليل زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين .
وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 13 مليون و 242 ألف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 56 مليون و 36 الف جنيه بإجمالي إيرادات قدره 69 مليون و 278 ألف جنيه .
وعلي جانب اخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر إبريل 2020 حوالي 1088 بيان جمركي بقيمة إجمالية 159 مليون و 292 الف جنيه .
كما بلغ الضرائب والرسوم المحصلة عنها 11 مليون و 512 الف جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 24 مليون و 573 ألف جنيه باجمالي إيرادات محصلة قدرها 36 مليون و 85 الف جنيه .
وخلال شهر إبريل 2020 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 242 بيان جمركي وارد نهائي معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل) بقيمة إجمالية 84 مليون و 330 ألف جنيه .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 4 مليون و 867 الف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 12 مليون و 129 ألف جنيه بإجمالي ايرادات محصلة قدرها 16 مليون و 996 ألف جنيه .
كما قامت ادارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بحوالى 49 ألف جنيها .
وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر ابريل 2020 حوالي 585 مليون و 541 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 29 مليون و 670 الف جنيه واجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات اخري 92 مليون و 738 ألف جنيها ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالادارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر إبريل 2020 حوالي 122 مليون و 408 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر 585 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها من جمارك بورسعيد خلال إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.