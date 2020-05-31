شكرا لقرائتكم خبر عن ‫فيديو جراف.. ماذا فعلت المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ الدول الفقيرة من آثار كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت المؤسسات المالية الدولية، على رأسها مجموعة البنك الدولى ، بشكل سريع لاحتواء أثار أزمة كورونا سواء منفردة أو بالتنسيق مع الدول الكبرى، بهدف مساعدة البلدان النامية على مواجهة الفيروس وقامت بالعديد من الاجراءات منها . 1- قيام مجموعة البنك الدولي (WBG) بمعالجة هذه القضايا المعقدة ولعب دور رائد من خلال الإقراض والاستثمارات . 2- تدخل البنك الدولى لمساعدة الدول على التخفيف من هذه الاضطرابات ،ودعم الجهود للحفاظ على الوظائف وتعزيز الثقة. Advertisements 3-ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود. 4-تخصيص مبلغ يتراوح من 150-160 مليار دولار أمريكي خلال الـ 15 شهرًا القادمة، مع التركيز على الدول الأكثر فقراً. 5- تدشين مبادرات تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا، مع طلب مراجعة تحديات ديون البلدان المتوسطة الدخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‫فيديو جراف.. ماذا فعلت المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ الدول الفقيرة من آثار كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.