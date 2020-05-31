شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع خسائر أميانتيت للارتفاع 225% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أميانتيت العربية السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع بالخسائر بنسبة 225.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 131.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 40.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 93.6 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 9.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المبيعات والانخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة التي تزامنت مع ارتفاع كلفة الإنتاج وذلك بسبب تخفيض استخدام قدرة الإنتاج.

Advertisements

وحققت الشركة إيرادات من المبيعات بلغت 162 ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 233 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 338.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 233.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 247.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 41.1 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى اتخاذها مخصصات هبوط استثنائية احتاجت المجموعة إلى احتسابها مقارنة بالعام الماضي.