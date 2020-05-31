شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يعلن تشغيل فروع البنوك بشكل كامل بدءاً من اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه سيتم استئناف كافة الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي مع التأكيد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة، وتطبيق العودة تدريجياً وفقاً لتقدير كل بنك.

وأشارت إلى أن ذلك سيشمل تشغيلا كاملا لفروع البنوك ومراكز التحويل وفقاً لأوقات العمل الطبيعية المحددة بموجب تعليمات المؤسسة السابقة الصادرة قبل فترة إجراءات منع التجول، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضحت "ساما"، أن قرار العودة يأتي إنفاذاً للموافقة الكريمة المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداء من اليوم الأحد.

Advertisements

وأشارت إلى أن ذلك سيكون بعده العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت منتصف الاسبوع الماضي رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت المملكة أعلنت منذ أيام أنها ستبدأ في تخفيف القيود على الحركة والسفر تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري وحتى الحادي والعشرين من يونيو، مع استثناء مدينة مكة المكرمة من تخفيف الحظر.

أيضاً، أعلنت السعودية آلية عودة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجيا إلى العمل بدءا من اليوم الأحد ، على أن يكون الحضور بشكل كامل في الرابع عشر من يونيو.