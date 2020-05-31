شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "تهامة للإعلان" توقع عقداً مع وزارة الإعلام لتصوير فيلم وثائقي عن "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع عقد تصوير فيلم وثائقي مع وزارة الإعلام.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن موضوع الفيلم وثائقي عن فيروس كورونا، علماً بأن قيمة التعاقد 1.5 مليون ريال.
وبحسب البيان، تصل مده العقد إلى 50 يوماً، علماً بأن الأثر المالي للتعاقد سيظهر خلال الربع المالى الثاني من عام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن تهامة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 3.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع بما يقارب 4 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة للاستحواذ على شركات تابعة وبدء تشغيل عمليات قطاع الإنتاج والتوسع فى عمليات قطاع التجزئة، كما انخفض صافى الإيرادات الأخرى بما يقارب 0.9 مليون ريال بشكل رئيسي كنتيجة لإنخفاض صافى إيرادات التاجير، كما إرتفعت المصروفات المالية بما يقارب 0.3 مليون ريال.
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