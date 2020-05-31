شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز" تتوقع اتساع العجز المالي للبحرين في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعاً من 4.6% في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5% في 2020، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، قد أكد في فبراير الماضي أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء استطاعت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019 .

وأوضح في بيان على موقع وزارة المالية أنه تم تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني.