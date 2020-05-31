شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي: 500 ألف دينار غرامة للبنوك المخالفة لتعليمات عمليات غسل الأموال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الكويت المركزي، إنه لا یتردد في توقيع الجزاءات المالية على البنوك التي تخالف تعليمات مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب بتطبيق غرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف دینار كویتي.

وأكد المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، على حرصه المطلق على مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب ومتابعته اللصیقة للجھات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامھا التام بتطبیق جمیع المتطلبات المنصوص علیھا في القانون.

وأشار أيضاً إلى تطبيق الجزاءات الإداریة المنصوص علیھا في القانون ضد البنوك المخالفة، بغرض تعزیز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاھته.

ولفت إلى أنه في ظل ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام حیال قضایا تتعلق بعملیات غسل الأموال فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتھا وفقاً لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

Advertisements

وقال المركزي إن البنوك تمتنع كلیاً عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبیة بوزارة الخزانة الأمریكیة "أوفاك" وغیرھا من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

وكان بنك الكويت المركزي قد أكد في فبراير الماضي حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال.

وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني إن ذلك التأكيد يأتي في ظل ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال.

وأكد على ضرورة تحدیث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لدیھا في ھذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشیھا مع أحدث المتطلبات الدولیة وفق ما یصدر من توصیات في ھذا الخصوص.