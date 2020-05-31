شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال الكويتية تؤكد استمرار تعطيل الأعمال باستثناء الإدارات المرتبطة بالتداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت ھیئة أسواق المال الكویتیة على استمرار تعطیل أعمالھا عدا الإدارات الضروریة المرتبطة بنشاط التداول في البورصة طیلة فترة أیام الراحة.

وأوضحت الھیئة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تمدید تعطیل العمل بكافة الجھات الحكومیة احترازیا بسبب فیروس كورونا المستجد، حتى اشعار اخر كأیام راحة.

Advertisements

وبينت الهيئة، أن خدماتها الإلكترونیة متاحة لكافة المخاطبین بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعدیلاته، والتي تشمل طلب عقد الجمعیات العمومیة واعتماد البیانات المالیة والتحقیق والتأدیب.

وأشارت، إلى استمرار عدد من الخدمات خلال ھذه الفترة داعیة للتعرف على ھذه الخدمات وآلیة التواصل عن طریق موقع الھیئة الإلكتروني.

يشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية، كانت قد قررت في 12 مارس الماضي تعطيل أعمالها لمدة 15 يوماً كأيام عطلة رسمية، تجاوبا مع القرار الحكومي بشأن العطلة التي جاءت ضمن إجراءات السيطرة على تفشي فيروس كورونا.