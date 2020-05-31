شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: أرامكو تحدد سعر البروبان عند 350 دولارا للطن في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 350 دولارا للطن، ارتفاعا من 340 دولارا في مايو . وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر يونيو عند 330 دولارا للطن، انخفاضا من 340 دولارا في الشهر السابق. الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

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