شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تضخ 2.40 مليون برميل يوميا في مايو تماشيا مع اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط رويترز اليوم الأحد أن الإمارات العربية المتحدة ضخت 2.40 مليون برميل من الخام يوميا في مايو ، تمشيا مع التزامها بموجب اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي. كانت أوبك وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفقوا على تقليص المعروض بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا من أول مايو أيار لتخفيف أثر تهاوي سعر النفط والطلب عليه والذي أوقدت شرارته أزمة فيروس كورونا. وتبلغ حصة أوبك من الخفض 6.084 مليون برميل يوميا. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تضخ 2.40 مليون برميل يوميا في مايو تماشيا مع اتفاق أوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.