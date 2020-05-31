شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 31 مايو وحتى 5 يونيو 2020، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الصقر للتأمين، مجموعة الحكير، المعمر لأنطمة المعلومات، كهرباء السعودية، دار الأركان، العمران، زين السعودية، لازوردي، ميدغلف للتأمين، أسمنت ينبع، أنابيب، الغاز، الخضري.

وتناقش الجمعية العمومية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، يوم الإثنين، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

كذلك تنظر عمومية شركة الصقر للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، في تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة دار الأركان، يوم الثلاثاء، النتائج المالية ومراجعة الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

كذلك تصوت الجمعية العمومية لشركة العمران للصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء، على النتائج المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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وتناقش الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء، يوم الثلاثاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بقيمة 749.3 مليون ريال، على أن يتم توزيع الأرباح بواقع 70 هللة للسهم، بما يمثل 7% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، يوم الأربعاء، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، يوم الأربعاء، على النتائج المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة لازوردي للمجوهرات، يوم الأربعاء، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، وتحديد أتعابه.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة أسمنت ينبع، يوم الأربعاء، مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 ومن رصيد الأرباح المبقاه، بقيمة 196.875 مليون ريال، على أن يتم التوزيع بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، يوم الخميس، في تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.