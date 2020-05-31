«دبي للسياحة» تسمح للفنادق باستقبال غير النزلاء في شواطئها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تحديثاً جديداً في القواعد الإرشادية السياحية، والذي يسمح للمنشآت الفندقية في الإمارة باستقبال غير النزلاء في شواطئها الخاصة.

وبحسب أحدث تعميم حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، «يسمح الدخول إلى الشواطئ لنزلاء الفندق ويُمكن للضيوف الخارجيين من غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ».

وكانت الشواطئ الخاصة بالمنشآت الفندقية في دبي تقتصر على النزلاء فقط، في حين يسمح التعديل الجديد لغير النزلاء باستخدام شواطئ الفنادق لقاء شراء تذكرة.

وأكدت «دبي للسياحة» ضرورة القيام بتعقيم عالي الكثافة بعد ساعات العمل لجميع المناطق والمساحات المشتركة على الشواطئ بحسب إرشادات بلدية دبي ويشمل الحمامات، ومناطق الاستحمام، وأكشاك الطعام، وأية أماكن أخرى مشتركة، والتأكد من تنظيف جميع المناطق بعد كل استخدام.

ويواصل التعميم التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي على الشواطئ، وذلك بعد إعادة فتح الشواطئ بسعة لا تزيد على 50%.