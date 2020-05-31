مشروع «تجريبي» لاستقبال سياح أوروبيين في إسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتمكن السياح الألمان والفرنسيون والإسكندنافيون من المجيء إلى إسبانيا خلال النصف الثاني من يونيو/حزيران كجزء من مشروع «تجريبي» لاستئناف النشاط السياحي، وفق ما عُلم لدى وزارة السياحة الإسبانية، السبت.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، السبت الماضي، أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها أمام السياح الأجانب «اعتباراً من يوليو/تموز»؛ لذا سيتم اعتباراً من الأول يوليو/تموز، رفع الحجر الصحي المفروض منذ 15 مايو/أيار على الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد.

ولكن وفقاً لمتحدث باسم وزارة السياحة، يمكن السماح بوصول السياح قبل الأول من يوليو/تموز إلى أرخبيل البليار وجزر الكناري؛ إذ طلبت المنطقتان المشاركة في هذا المشروع «التجريبي».

وصرح المتحدث لوكالة «فرانس برس» بأن السلطات تستعد للبدء ـ في 22 يونيو/حزيران ـ باستقبال السياح من ألمانيا وفرنسا والدول الإسكندنافية؛ لأن هذه الدول لديها وضع وبائي أفضل أو مشابه للوضع الوبائي في إسبانيا. ومن ثم، لن يخضع هؤلاء السياح للحجر الصحي.

ومع ذلك، سيُستبعد السياح البريطانيون، وهم في مقدم السياح الذين يزورون إسبانيا كل عام، من هذا المشروع الرائد، بسبب صعوبة الوضع الوبائي في بريطانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة: «نحن نعمل أكثر مع منظمي الرحلات السياحية الألمان» الموجودين بأعداد كبيرة في مايوركا في جزر البليار، أو في جزر الكناري. وأضاف أن الحكومة منفتحة على مقترحات من مناطق أخرى مثل الأندلس في الجنوب، وكتالونيا (شمال شرق)، وفالنسيا (شرق)، إذا كانت ترغب في المشاركة في هذا المشروع التجريبي.

وإسبانيا هي ثاني أكبر وجهة سياحية في العالم، والسياحة تمثل 12% من ناتجها المحلي الإجمالي.